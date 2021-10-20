Известная певица и жена Потапа Настя Каменских появилась в новом образе – с короткой стрижкой и светлыми волосами, фанаты не узнают.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Настя Каменских не прочь поэкспериментировать с внешностью, особенно, если речь идет о съемках клипов или телешоу. Чего только стоят ее экстравагантные образы для съемок шоу "Маска", где певица стала звездным детективом. А вот в 2015 году красотка радикально сменила внешность, став блондинкой с короткой стрижкой.

Фотографию Насти в этом образе "бруталки" опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных ей. На снимке певица позирует в темном наряде – майке и пиджаке, а больше всего внимания привлекает ее необычная прическа. Пышные темные кудри Каменских сменила на короткую стрижку оттенка блонд.

Оказалось, что этот образ Настя сделала для съемок клипа "Стиль собачки" с Бьянкой и Потапом, который увидел мир в 2015 году. Поклонники в комментариях начали бурно обсуждать такой необычный имидж звезды: "Да нет, не то пальто", "А по мне очень классно! Очень креативно и смело. Изменение в образе – новая ступенька в творчестве", "Совсем другая!", "Настя, очень красивая прическа", "Сразу и не узнал Настю, прическа супер", "Причёска огонь".

Напомним, Каменских раскрыла, каким будет эфир "Танців з зірками" с ее участием: "Репетируем уже несколько часов".

Как сообщала Politeka, Каменских в кожаных лосинах устроила настоящую встряску своим формам во время танца: кадры.

Также Politeka писала, что Каменских с мокрыми волосами примерила мужской образ, впечатлив видом: "Лучший детектив".