Українська співачка Настя Каменських стала запрошеним суддею на популярному шоу «Танці з зірками», а також виконала під час ефіру свій хіт «Червоне вино».

Як пише Politeka.net, в Instagram у 34-річної Каменських з'явилися фотографії з останнього ефіру шоу. Красуня була одягнена в дуже коротку сукню з латексу і чорні колготки в сіточку. Образ ефектної брюнетки завершувала величезна червона квітка, зав'язана на шию.

Також зірка поділилася фото, на якому позувала з Максимом Чмерковським.

"Між нами тільки танець. Як символічно ці слова з пісні "Червоне вино" описують вечір неділі на @tanci1plus1. Із задоволенням прийняла запрошення приєднатися до 7 ефіру шоу, виконати мою пісню для вас і насолодитися талантом і неймовірною майстерністю учасників шоу! @maksimc, була рада познайомитися з тобою за суддівським столом", - зазначила артистка.

У коментарях Каменських залишили масу теплих слів.

"Шикарна", «красуня», «Ну просто розриваєш», «вже чекаю ефіру з вашою участю», «розкіш», «ви з Максом виглядаєте приголомшливо», "розкішна жінка", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Каменських у червоній сукні з декольте підкорила паркет «Танців з зірками».

Раніше Politeka писала, що Каменських у сукні з розрізами заткнула за пояс Кухар.

A ще Politeka повідомляла, що Каменських в бікіні показала себе з цікавого ракурсу: "Пальцем ноги знімала?".