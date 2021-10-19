Украинская певица Настя Каменских стала приглашенным судьей на популярном шоу «Танцы со звездами», а также исполнила во время эфира свой хит «Красное вино».
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 34-летней Каменских появились фотографии с последнего эфира шоу. Красотка была одета в очень короткое платье из латекса и черные колготки в сеточку. Образ эффектной брюнетки завершал огромный красный цветок, повязанный на шею.
Также звезда поделилась фото, на котором позировала с Максимом Чмерковским.
«Между нами только танец. Как символично эти слова из песни «Красное вино» описывают вечер воскресенья на @tanci1plus1. С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, исполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятным мастерством участников шоу! @maksimc, была рада познакомиться с тобой за судейским столом», - отметила артистка.
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В комментариях Каменских оставили массу теплых слов.
«Шикарная», «Красотка», «Ну просто разрываешь», «Уже жду эфира с вашим участием», «Роскошь», «Вы с Максом смотритесь потрясающе», «Роскошная женщина», - пишут люди.
Напомним, что Каменских в красном платье с декольте покорила паркет «Танців з зірками».
Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с разрезами заткнула за пояс Кухар.
A еще Politeka сообщала, что Каменских в бикини показала себя с интересного ракурса: "Пальцем ноги снимала?".