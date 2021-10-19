Відома артистка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, показала себе в яскраво-жовтому купальнику з незвичайного ракурсу.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Так, цього разу співачка опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Настя Каменських показує себе з незвичайного ракурсу в купальнику неонового жовтого кольору. Варто відзначити, що артистка показує свою фігуру зі сміливого ракурсу без стестнения.

"Режим Відпустки включений", - розповіла Настя Каменських.

Шанувальники не оцінили ракурс, з якого співачка показала свою фігуру і залишили безліч коментарів: "Пальцем ноги знімала?", "Ракурс не дуже", "Да уж...", "У Вас елементарного сорому немає. Шкода Вас", "А так дійсно,краще видно купальник", "Ракурс поправити треба", "А де ж вагітність😂 Ну Насть, ну порадуй нас, а не розчаровуй черговою брехнею."

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