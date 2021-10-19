Известная артистка Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала себя в ярко-желтом купальнике с необычного ракурса.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз певица опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. На кадре Настя Каменских показывает себя с необычного ракурса в купальнике неонового желтого цвета. Стоит отметить, что артистка показывает свою фигуру со смелого ракурса без стестнения.

"Режим отпуска включен", - рассказала Настя Каменских.

Поклонники не оценили ракурс, с которого певица показала свою фигуру и оставили множество комментариев: "Пальцем ноги снимала?", "Ракурс не очень", "Да уж...", "У Вас элементарного стыда нет. Жаль Вас", "А так действительно,лучше видно купальник", "Ракурс поправить надо", "А где же беременность😂 Ну Насть, ну порадуй нас, а не разочаровывай очередным враньём."

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