Українська співачка Настя Каменських, дружина репера Потапа, зірвала овації ефектним виступом на шоу "Танці з зірками", кадри видовищного номера з'явилися в мережі.

Як пише Politeka.net, у сьомому ефірі нового сезону популярного шоу "Танці з зірками" на "1+1" до трійки суддів приєднається відома українська співачка Настя Каменських, яка зараз будує сольну кар'єру під псевдонімом NK.

Вона не тільки оцінювала номери учасників, а й виконала свою пісню «червоне вино», представивши в яскравій сукні з глибоким декольте і розрізами. (Щоб подивитися - проскрольте вниз)

"Червоне вино🍷 спасибі нашій великій і класній команді. Обожнюю наші творчі експерименти", - зазначила співачка, виклавши відео виступу на своїй сторінці в Instagram.

Реакція була бурхливою не тільки в залі, але і в мережі.

"Крутишка", "знаєте, як чудово, що є такі талановиті артисти як Настя", "Богиня", "Крута", "Сильно", "гордість!", "Сама", "Малятко", - пишуть в коментарях.

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