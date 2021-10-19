Українська співачка Настя Каменських, дружина репера Потапа, влаштувала переполох вельми незвичайним номером і самою появою на шоу "Танці з зірками", а також засвітилася в компанії Катерини Кухар.

Так, Настя змогла вразити публіку. У сьомому ефірі нового сезону популярного шоу" Танці з зірками " на "1 + 1" до трійки суддів приєдналася і Настя Каменських.

Так, Настя Каменських змогла звернути увагу на себе не тільки зухвалим вбранням в червоному костюмі, але ще і грайливою зйомкою з Катериною Кухар.

Нагадаємо, знаменита балерина і учасниця суддівського складу проекту часто знімається з колегами на фотосесіях і не раз танцювала з ними на паркеті. Влад Яма і Макс Чмерковський приєдналися до колег на фотосесії і порадували фанатів.

Два образи - для Катерини і для Насті – виглядали абсолютно різними, проте шанувальники змогли оцінити їх по-своєму.

Відзначимо, Каменських не тільки оцінювала номери учасників, а й виконала свою пісню «червоне вино», представивши в яскравій сукні з глибоким декольте і розрізами.

"Червоне вино🍷 спасибі нашій великій і класній команді. Обожнюю наші творчі експерименти", - зазначила співачка, виклавши відео виступу на своїй сторінці в Instagram.

Нагадавши, Потап показав їх з Каменських особняк по сусідству з Осадчою і зробив зізнання: "Нам так шкода..."

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