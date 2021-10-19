Украинская певица Настя Каменских, жена рэпера Потапа, устроила переполох весьма необычным номером и самим появлением на шоу "Танці з зірками", а также засветилась в компании Катерины Кухар.

Так, Настя смогла впечатлить публику. В седьмом эфире нового сезона популярного шоу "Танці з зірками" на "1+1" к тройке судей присоединилась и Настя Каменских.

Так, Настя Каменских смогла обратить внимание на себя не только дерзким нарядом в красном костюме, но еще и игривой съемкой с Катериной Кухар.

Напомним, знаменитая балерина и участница судейского состава проекта часто снимается с коллегами на фотосессиях и не раз танцевала с ними на паркете. Влад Яма и Макс Чмерковский присоединились к коллегам на фотосессии и порадовали фанатов.

Два образа – для Катерины и для Насти – выглядели совершенно разными, однако поклонники смогли оценить их по-своему.

Отметим, Каменских не только оценивала номера участников, но и исполнила свою песню «Красное вино», представ в ярком платье с глубоким декольте и разрезами.

«Красное вино🍷 Спасибо нашей большой и классной команде. Обожаю наши творческие эксперименты», - отметила певица, выложив видео выступления на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Потап показал их с Каменских особняк по соседству с Осадчей и сделал признание: "Нам так жаль..."

Как сообщала Politeka, Настя Каменских впечатлила образом в латексном платье на "Танцях з зірками"

Также Politeka писала, что Каменских и Кухар в нарядах с глубокими вырезами удивили синхронным поцелуем: "Мы..."