Считанные дни остаются до премьеры второго сезона шоу "Маска" (23 октября)и сохранить секретность каждой звезды в проекте - приоритет №1.
За утечку информации участникам "Маски" грозят штрафы в размере 50 тысяч евро. Каждый участник и член съемочной команды подписывает соответствующее соглашение. В нюансах разбиралась "КП в Украине".
На съемочной площадке своя система появления звезд - никто не должен пересекаться в коридорах. Более того, у каждого участника отдельная гримерка, вход куда строго ограничен.
Ни родственники, ни близкие участника не должны знать о "Маске". Можно рассказать об участии только одному человеку, который тоже подписывает довогор и только после этого имеет право сопровождать звезду на съемках.
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Участники проекта и их сопровождающие одеты в одинаковую одежду - объемные штаны и худи черного цвета. Лица при этом закрыты маской, а волосы спрятаны под капюшоном, руки нужно всегда держать в карманах.
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