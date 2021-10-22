Считанные дни остаются до премьеры второго сезона шоу "Маска" (23 октября)и сохранить секретность каждой звезды в проекте - приоритет №1.

За утечку информации участникам "Маски" грозят штрафы в размере 50 тысяч евро. Каждый участник и член съемочной команды подписывает соответствующее соглашение. В нюансах разбиралась "КП в Украине".

На съемочной площадке своя система появления звезд - никто не должен пересекаться в коридорах. Более того, у каждого участника отдельная гримерка, вход куда строго ограничен.

Ни родственники, ни близкие участника не должны знать о "Маске". Можно рассказать об участии только одному человеку, который тоже подписывает довогор и только после этого имеет право сопровождать звезду на съемках.

Участники проекта и их сопровождающие одеты в одинаковую одежду - объемные штаны и худи черного цвета. Лица при этом закрыты маской, а волосы спрятаны под капюшоном, руки нужно всегда держать в карманах.

"О моем участии в «Маске» до последнего не знал никто! Нас попросили подписать контракт, носить худи, маску, в которой на холоде, кстати, вообще ничего не видно", - поделился Дмитрий Каднай, который в первом сезоне прятался в образе Буряка.

Еще одна экс-участница, Ирина Билык (Рак) рассказала, что сидеть все время в одиночестве в своей гримерке - было очень тяжело.