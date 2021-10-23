Українці розгадали, хто із зірок шоу-бізнесу ховається за персонажем Робот на шоу "Маска".

Як передає Politeka.net, нещодавно стартували зйомки популярного проекту"Маска". Суть шоу в тому, щоб зіркові детективи вгадували, хто ховається за яскравими образами. Раніше оголосили, що новими суддями-детективами стали: Дзідзьо, Оля Полякова, Настя Каменських і Олег Винник. Також з ними буде Андрій Данилко.

Так, цього разу на сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували нове фото. Нещодавно представили персонажа Робот. Його костюм вийшов найдорожчим за два сезони. Українці вважають, що за цією маскою стоїть один з варіантів: Віталій Кличко, Позитив, Павло Зібров або Потап.

"Хто заховався під маскою Робота? 😱



Глядачі вважають, що за образом можуть бути Віталій Кличко, Позитив, Павло Зібров або Потап . Як думаєте, хто вгадав? Діліться в коментарях.



А вже сьогодні о 21:00 ми побачимо новий сезон грандіозного проєкту @maskaukrainetv. Буде ВААААУ ",- запитали українців на акаунті.

Глядачі залишили кілька коментарів, де серед знаменитостей, схиляються все ж до другого варіанту - Позитиву. Однак, також припускають, що це може бути Потап або Павло Зібров.

Раніше повідомлялося, у Мережу потрапили кумедні кадри з Полякової, Данилко і Дзідзьо на зйомках "Маски": "А Олег Винник вже..."

Також, уприватникам шоу "Маска" загрожують величезні штрафи, за що каратимуть: "Попросили підписати контракт"

Politeka розповідала, DZIDZIO на шоу "Маска" вирішив переплюнути Полякову і Каменських: "Чоловік повинен виглядати як..."



