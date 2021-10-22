Пока поклонники ждут премьеры шоу «Маска», авторы всячески подогревают интерес, показывая интересные фрагменты проекта, после одного из таких зрители даже отгадали участника.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу появилось видео выступления Кота. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

«Вау! Уже завтра в 21:00 на канале «Украина» наш Котик удивит всех своим виступом😍 Как думаете, кто может скрываться под этой маской? Пишите свои догадки в комментариях», - говорилось в сообщении.

Похоже, что участник серьезно озадачил звездного детектива Андрея Данилко.

При этом зрители практически единогалсно решили, что это рэпер и муж Насти Каменских, которая к стати сидит в жюри, Потап.

Хотя были озвучены и другие предположениях.

«Это Потап!», «Очень мне похож на Потапа», «Это Потап или Егор Крутоголов», «Егор Крутоголов 100%», «Сергей Анатольевич Сивохо», «Очень похож на Потапа», - пишут в комментариях.

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