Ведущий популярных украинских проектов, среди которых шоу «Маска» и «Співають всі!», Владимир Остапчук решил поделиться с мужчинами мудростью на тему отношений.
Как пишет Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост на своей стрнице в Инстаграм. В нем Остапчук поделился советами, которые, по его словам, помогут мужчинам завоевать девушку.
В первую очередь Остапчук призвал парней отказаться от «понтов».
«Девочки насквозь видят что вы за человек, наверняка шерстили соц сети. Поэтому личные знакомства, яхтинг с друзьями и Карибы оставьте для знакомства с ее папой», - пояснил ведущий.
Он также посоветовал не играть из себя «крутого». В то же время, шоумен признал, что на время свидания лучше забыть о «пацанском юморе» и шутках на сомнительную тематику.
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Кроме того, Владимир порекомендовал мужчинам заботиться о комфорте своей спутницы и не придумывать для нее сюрпризы в виде экстремальных развлечений.
«Смелее. Она не сделает следующий шаг, ну разве если напьётся и напишет сама. Но потом ей будет стыдно и неловко, так что - действуйте первым», - добавил еще один совет Остапчук.
Он также поинтересовался у девушек, какие советы могли бы добавить они. Большинство написало, что мужчина должен быть заботливым и любящим.
Стоит отметить, что сам Владимир в прошлом году женился на Кристине Горняк, к которой ушел от своей первой жены.
Напомним, жена ведущего "Маски" Остапчука засветила нежный поцелуй с мужем.
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