"Девочки насквозь видят что вы за человек"

Ведущий популярных украинских проектов, среди которых шоу «Маска» и «Співають всі!», Владимир Остапчук решил поделиться с мужчинами мудростью на тему отношений.

Как пишет Politeka.net, шоумен опубликовал новый пост на своей стрнице в Инстаграм. В нем Остапчук поделился советами, которые, по его словам, помогут мужчинам завоевать девушку.

В первую очередь Остапчук призвал парней отказаться от «понтов».

«Девочки насквозь видят что вы за человек, наверняка шерстили соц сети. Поэтому личные знакомства, яхтинг с друзьями и Карибы оставьте для знакомства с ее папой», - пояснил ведущий.

Он также посоветовал не играть из себя «крутого». В то же время, шоумен признал, что на время свидания лучше забыть о «пацанском юморе» и шутках на сомнительную тематику.

Кроме того, Владимир порекомендовал мужчинам заботиться о комфорте своей спутницы и не придумывать для нее сюрпризы в виде экстремальных развлечений.

«Смелее. Она не сделает следующий шаг, ну разве если напьётся и напишет сама. Но потом ей будет стыдно и неловко, так что - действуйте первым», - добавил еще один совет Остапчук.

Он также поинтересовался у девушек, какие советы могли бы добавить они. Большинство написало, что мужчина должен быть заботливым и любящим.

Стоит отметить, что сам Владимир в прошлом году женился на Кристине Горняк, к которой ушел от своей первой жены.

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