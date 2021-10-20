Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук решил рассказать о своем будущем доме, который сейчас возводится под Киевом.
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук год назад женился на Кристине Горняк. Пара недавно отпраздновала годовщину свадьбы, а теперь телеведущий решил показать дом у себя в Инстаграм, который возводят под Киевом.
На первом сторис Владимир Рассказал, по каким характеристикам выбирал поселок для постройки дома.
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Общий архитектурный ансамбль.
Инфраструктура.
Безопасность.
Близость к городу.
Застройщик сам строит дом, а мы уже входим на стадии ремонта", - написал Остапчук.
На втором сторис фанат спросил, какая будет планировка в доме.
Владимир рассказал, какие комнаты будут в особняке: "Гостевая, 3 санузла, гостинная с кухней, кабинет, 3 спальни, подсобные помещения, 2 гардероба".
Также Кристинаа рассказала немного о планировке: "Еще есть террасы и балконы".
А Владимир рассказал о выборе поселка:
"Есть много достойных КГ вокруг Киева, но мы выбирали, и чтобы не так долго стоять в пробках (но стоять придется), чтобы были близко школы/садики/магазины/рестораны и чтобы закрытая территория".
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