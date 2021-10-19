Ведущий популярных телепроектов «Маска» и «Співають всі!» Владимир Остапчук показал, как выглядит изнутри роскошный дом, который строят для них с женой в элитном поселке под Киевом.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новыми кадрами в Инстаграм. Он показал, как сейчас выглядит дом, который они с женой, Кристиной Горняк, строят под Киевом. В этот момент Кристина проводила экскурсию по помещениям для дизайнеров. Пока на месте дома только кирпичный каркас, однако уже сейчас видно, что строительство продвигается.

«У нас большие панорамные окна, значит дом будет очень светлый», - рассказал Остапчук.

Он также показал вид, который будет открываться из их с женой спальни на втором этаже.

В свою очередь, Горняк также рассказала о строительстве подробнее.

«Одним из важных моментов для нас был свет. И в нашем доме очень светло, даже в такой пасмурный день», - написала она.

Кристина рассказала, что размер их дома составит 170 квадратов, а земельного участка – 0,6 га.

«Еще есть террасы и балконы. Планируем еще сделать такую под навесом зону для барбекю», - добавила жена ведущего.

Отметим, что ранее пара решила построить собственный двухэтажный коттедж под Киевом. Участок пара приобрела в элитном коттеджном городке «Белладжио. Белый шоколад».

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук назвал цену своего двухэтажного особняка вблизи Киева.

Как сообщала Politeka, счастливый ведущий шоу "Маска" Остапчук с женой прогулялся по шикарному дому возле Киева.

Также Politeka писала, что жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала их новый большой дом в элитном поселке.