Жена известного телеведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала фото со своим супругом.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз жена Остапчука опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Горняк показывает свой осенний образ, который состоит из белой рубашки и золотого свитера, на который надет клетчатый пиджак. Также она поделилась фото со своим мужем - Владимиром Остапчуком в обнимку.

"Мы вчера были такие красивые, что не могу вам не показать!

Осенние ОСТАПЧУКИ в объективе талантливого @maxgord", - подписала фото Кристина Горняк.

Поклонники оставили множество комментариев: "Вы супер", "Вы всегда красивые, не только вчера", "Вы красивая пара", "Крутой пиджак".

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