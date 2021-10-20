Ведущий шоу «Маска», шоумен Владимир Остапчук, который начал строить под Киевом роскошный дом, удивил неожиданным появлением в компании необычных монашек.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у телеведущей-красотки Виктории Киосе появилось фото с Остапчуком. Виктория и ее подруга были одеты в роскошные костюмы монашек. Они окружили Владимира, который держал в руках канделябр. На лице у телеведущего была непонятная гримаса.

«Отпустили с @marinakiose грехи @vova_ostapchuk», - подписала фото девушка.

В комментариях звездам оставили массу отзывов.

«Хорошо... я могу изменить свою религию», «Да уж», «Вы – нереальные», «Ааааа класс», «Любимые», «Ох горячие девочки. Красотки)», «Наверное, прекрасно отпустили», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Остапчук уже больше года женат на красотке Кристине Горняк, вместе с которой он решился строить дом под Киевом. Парочка уже рассказала своим поклонникам обо всех планах, которые они построили на новый дом.

Напомним, что Владимир Остапчук показал свой новый дом под Киевом: "Панорамные окна и ...".

Как сообщала Politeka, Остапчук похвастался роскошным домом с тремя туалетами: "Еще есть террасы и…".

Также Politeka писала, что Остапчук продемонстрировал, на какие жертвы идет ради "Маски".