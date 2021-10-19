Ведучий популярних телепроектів "Маска" і "Співають всі!" Володимир Остапчук показав, як виглядає зсередини розкішний будинок, який будують для них з дружиною в елітному селищі під Києвом.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новими кадрами в Instagram. Він показав, як зараз виглядає будинок, який вони з дружиною, Христиною Гірняк, будують під Києвом. У цей момент Христина проводила екскурсію по приміщеннях для дизайнерів. Поки на місці будинку тільки цегляний каркас, проте вже зараз видно, що будівництво просувається.

"У нас великі панорамні вікна, значить будинок буде дуже світлий", - розповів Остапчук.

Він також показав вигляд, який буде відкриватися з їх з дружиною спальні на другому поверсі.

У свою чергу, Гірняк також розповіла про будівництво докладніше.

"Одним з важливих моментів для нас було світло. І в нашому будинку дуже світло, навіть в такий похмурий день", - написала вона.

Христина розповіла, що розмір їхнього будинку складе 170 квадратів, а земельної ділянки – 0,6 га.

"Ще є тераси і балкони. Плануємо ще зробити таку під навісом зону для барбекю", - додала дружина ведучого.

Відзначимо, що раніше пара вирішила побудувати власний двоповерховий котедж під Києвом. Ділянку пара придбала в елітному котеджному містечку "Белладжіо. Білий шоколад".

Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук назвав ціну свого двоповерхового особняка поблизу Києва.

Як повідомляла Politeka, щасливий ведучий шоу "Маска" Остапчук з дружиною прогулявся шикарним будинком біля Києва.

Також Politeka писала, що дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука показала їх новий великий будинок в елітному селищі.