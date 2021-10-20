Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук вирішив розповісти про свій майбутній будинок, який зараз зводиться під Києвом.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук рік тому одружився на Христині Гірник. Пара нещодавно відсвяткувала річницю весілля, а тепер телеведучий вирішив показати будинок у себе в Instagram, який зводять під Києвом.

На першому сторіс Володимир розповів, за якими характеристиками вибирав селище для побудови будинку.

"Нам дуже важливі:

Загальний архітектурний ансамбль.

Інфраструктура.

Безпека.

Близькість до міста.

Забудовник сам будує будинок, а ми вже входимо на стадії ремонту", - написав Остапчук.

На другому сторіс фанат запитав, яка буде планування в будинку.

Володимир розповів, які кімнати будуть в особняку: "Гостьова, 3 санвузли, вітальня з кухнею, кабінет, 3 спальні, підсобні приміщення, 2 гардероба".



Також Крістінаа розповіла трохи про планування:"ще є тераси і балкони".

А Володимир розповів про вибір селища:



"Є багато гідних КГ навколо Києва, але ми вибирали, і щоб не так довго стояти в пробках (але стояти доведеться), щоб були близько школи/садки/магазини/ресторани і щоб закрита територія".

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