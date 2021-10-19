Володимир Остапчук, ведучий шоу" Маска", який почав будувати розкішний особняк під Києвом, здивував українців перевтіленням для ефіру популярного проекту.
Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним ведучим на українському ТБ. Зірка минулого року одружився на Христині Гірник і парочка вже будує величезний особняк під Києвом. Володимир нещодавно знявся в проекті" Співають всі", а скоро повернеться другий сезон шоу" Маска", де теж візьме участь телеведучий. На офіційній сторінці проекту з'явився яскравий образ Остапчука.
На одному фото Володимир був у своєму образі, а на другому був з "опухлим" обличчям Донною трояндою з фільму "Здрастуйте, я ваша тітка".
"У другому сезоні гіпершоу МАСКА Володимир Остапчук дивувати глядачів яскравими перевтіленнями, які даються йому дуже непросто. Особливо, потім доглядати за обличчям, з якого знята спеціальна маска.
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Ведучий зізнається, що найскладнішим чином в першому сезоні стала Донна Роза з фільму "Здрастуйте, я ваша тітка", - було написано під фото.
Також були відтворені слова Володимира, який розповів про складнощі образів.
"Незважаючи на труднощі, Володимир обожнює ці перевтілення і знає, як вони веселять глядачів.
В якому образі хотіли б побачити Володимира в новому сезоні? Пишіть в коментарях", - підсумували в публікації.
Фанати відразу почали обговорювати образи Володимира:
"Донна Роза", "Шурик з Кавказької полонянки, Дон Кіхот", "Снігуронька", "в образі Майкла Джексона", "Джек Горобець", "хотіла б побачити в костюмі Шрека, по-моєму цього образу у нього ще не було", "Шрек, пілот, художник, поліцейський, Сердючка","хотілося б подякувати ведучому за такі "жертви".... Ми цінуємо те, що ви робите для цього шоу і для глядачів. Всі ваші образи прекрасні (особисто для мене)".
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