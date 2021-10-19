Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска", который начал строить роскошный особняк под Киевом, изумил украинцев перевоплощением для эфира популярного проекта.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным ведущим на украинском ТВ. Звезда в прошлом году женился на Кристине Горняк и парочка уже строит огромный особняк под Киевом. Владимир недавно снялся в проекте "Співають всі", а скоро вернется второй сезон шоу "Маска", где тоже примет участие телеведущий. На официальной страничке проекта появился яркий образ Остапчука.

На одном фото Владимир был в своем обличии, а на втором был с "опухшим" лицом Донной Розой из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя".

"Во втором сезоне гипершоу МАСКА Владимир Остапчук удивлять зрителей яркими перевоплощениями, которые даются ему очень непросто. В особенности, потом ухаживать за лицом, с которого снята специальная маска.

Ведущий признается, что самым сложным образом в первом сезоне стала Донна Роза из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя", - было написано под фото.

Также были воспроизвидены слова Владимира, который рассказал о сложностях образов.

"Несмотря на трудности, Владимир обожает эти перевоплощения и знает, как они веселят зрителей.

В каком образе хотели бы увидеть Владимира в новом сезоне? Пишите в комментариях", - подытожили в публикации.

Фанаты сразу начали обсуждать образы Владимира:

"Донна Роза", "Шурик из Кавказской пленницы, Дон Кихот", "Снегурочка", "В образе Майкла Джексона", "Джек Воробей", "Хотела бы увидеть в костюме Шрека, по-моему этого образа у него еще не было", "Шрек, пилот, художник, полицейский, Сердючка", "Хотелось бы поблагодарить ведущего за такие "жертвы".... Мы ценим то, что Вы делаете для этого шоу и для зрителей. Все Ваши образы прекрасны (лично для меня)".

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