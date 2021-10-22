Участник шоу "Маскарад" Нептун сделал признание оотносительно Ирины Билык, которое поразило многих

В пятом выпуске шоу помимо Билык, появились также Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Юлия Санина, Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Участник «Нептун» вел себя довольно вызывающе.

«Я хочу, чтобы ты подержалась за мой трезубец», - обратился он к Маше Ефросининой.

«Я даже могу быть твоей морской капустой», - ответила телеведущая, ошеломив своей реакцией Ирину Билык.

Но тут досталось и самой певице.

«Я плавал в твоей ванной, малышка», - сказал «Нептун», ошеломив присутствующих.

Пользователи Сети высказали свои предположения относительно того, кто может скрываться под костюмом Нептуна. Среди них - хореограф Женя Кот, актер Алексей Суровцев, певец Дмитрий Каднай.

"Интригующий персонаж. Маша вообще неотразима!", "Такой интригующий герой! 😹 Я предполагаю, что это Алексей Суровцев", "Билык приревновала", - пишут в Сети.

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