Участник шоу "Маскарад" Нептун сделал признание оотносительно Ирины Билык, которое поразило многих
В пятом выпуске шоу помимо Билык, появились также Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Юлия Санина, Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.
Участник «Нептун» вел себя довольно вызывающе.
«Я хочу, чтобы ты подержалась за мой трезубец», - обратился он к Маше Ефросининой.
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«Я даже могу быть твоей морской капустой», - ответила телеведущая, ошеломив своей реакцией Ирину Билык.
Но тут досталось и самой певице.
«Я плавал в твоей ванной, малышка», - сказал «Нептун», ошеломив присутствующих.
Пользователи Сети высказали свои предположения относительно того, кто может скрываться под костюмом Нептуна. Среди них - хореограф Женя Кот, актер Алексей Суровцев, певец Дмитрий Каднай.
"Интригующий персонаж. Маша вообще неотразима!", "Такой интригующий герой! 😹 Я предполагаю, что это Алексей Суровцев", "Билык приревновала", - пишут в Сети.
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