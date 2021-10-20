Известного актера и участника "Танців з зірками" Константина Войтенко узнали в одном из костюмов на шоу "Маскарад".

Как передает Politeka.net, Константин Войтенко является известным украинским актером театра и кино. Он стал участником популярного шоу "Танці з зірками", где успешно продвигается к финалу.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Маскарад" опубликовали новое фото. На коллаже - фото Константина Войтенко и персонажа с шоу Инопланетянина.

"Действительно под загадочным образом Инопланетянина скрывается Константин Войтенко? Делитесь своими мыслями в комментариях и не упустите новый выпуск самого загадочного шоу страны уже в эту субботу в 20:20 на 1+1", - заинтриговали на аккаунте шоу.

Поклонники шоу оставили множество комментариев, где считают, что за персонажем действительно стоит актер: "Я думаю да", "Безусловно, да", "Я думаю, что да", "Не интересно! Практически все участники этих Танцев в «Маскараде». Где новые лица? Легенды шоу-бизнеса?", "Похоже очень на него!!".

Напомним, жена Константина Войтенко Валентина хотела взять участие в шоу, где будет выступать и ее супруг, но вышло так, что Валентину в "Танцы со звездами" не взяли. Именно из-за этого начался конфликт между супругами.

Ранее сообщалось, Войтенко сделал дерзкий выпад в адрес участников "Танців з зірками": "Я могу лучше!"

Также, жена Войтенко открыто заговорила об обмане на "Танцях з зірками": "Сценаристы, продюсеры и мой муж лгут..."

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