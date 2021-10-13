Украинский актер Константин Войтенко, который является фаворитом на проекте «Танці з зірками», неожиданно появился в компании звезды «Сватов», украинской актрисы Анны Кошмал.
Как передает Politeka.net, недавно вокруг «Танців з зірками» разразился громкий скандал. Жена Войтенко, актриса Валентина Войтенко обвинила создателей шоу в том, что они лгут про ее отношения с мужем и пытаются втянуть ее в этот обман. Женщина написала гневный пост, в котором рассказала всю правду.
Тем временем, Войтенко продолжает участвовать в шоу, а также принимает участие в других проектах. На свежем фото, которое опубликовала Анна Кошмал в Инстаграм, они с Войтенко участвовали в передаче «Хто зверху?».
«Мы с @kostiantynvoitenko слишком свободолюбивы, чтобы носить наручники», - подписала Анна фото.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво, мечтающий о браке с украинкой, показал, с кем делит свою огромную постель: фото
Оборвалась жизнь знаменитого украинца, который был человеком-символом Львова: "Большая потеря"
Дорофеева перенесла операцию, обнаружили опухоль: "В моей жизни случилась..."
Сильные ливни и туманы накроют Украину, появилось предупреждение: где разбушуется непогода
В комментариях звездам оставили массу отзывов.
«Когда выйдет выпуск? Очень жду», «Прекрасные, уже жду выпуск на ютьюбе», «Анечка, безумно сильно люблю тебя. Ты лучшая», «Прекрасные», «Лучшая пара! Ждëм с нетерпением! Удачи вам!», «Мои фавориты! Аня, как давно вы знакомы?», - пишут люди.
Напомним, что жена Войтенко рассказала об обмане на "Танцях з зірками": "Продюсеры и мой муж лгут...".
Как сообщала Politeka, брак Константина Войтенко трещит по швам из-за танцевального шоу: "Больно".
Также Politeka писала, что у участников "Танців з зірками" появилась серьезная конкурентка.