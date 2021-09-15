Артист Костянтин Войтенко переживає кризу зі своєю дружиною Валентиною через участь у шоу «Танці з зірками»

Дружина Костянтина Войтенка Валентина - професійна танцівниця, учасниця популярного танцювального шоу. Вона хотіла взяти участь у шоу, де виступатиме і її чоловік, але вийшло так, що Валентину в «Танці з зірками» не взяли. Саме через це і почалися проблеми.

Про свої конфлікти і непросту ситуацію сам Войтенко розповів під час другого ефіру танцювального шоу. Він помітив, що тепер у їхній родині непрості часи.

"Це забило цвях у наші відносини. Ми навіть з дружиною звернулися до психолога після цього " - висловився Костянтин» У своєму Instagram він також опублікував звернення, в якому розповів, що дуже любить свою сім'ю, але любов не буває ідеальною.

"Думаю, у відносинах бувають важкі періоди. У кого-то вони викликані ревнощами, у кого – то-почуттям недореалізованості, у кого – то-недооціненості. Причин маса, як і ситуацій!"–- написав Войтенко.

Свій коментар з приводу сімейних проблем дала і дружина Костянтина, опублікувавши той в Instagram:

"Я розуміла, що можуть бути зачеплені особисті моменти в контексті шоу. Мої стосунки з Костею-це табу в плані публічних обговорень для мене. Ми не тільки пара, ми сім'я. В іншому ви маєте повне право формувати свою думку і фантазувати. Мені ж було боляче і неприємно чути деякі частини цього сюжету і підводку до нього", - висловилася дружина Костянтина.

Нагадавши, Учасниця нового сезону " Танці з зірками "схудла на 30 кілограмів, як вона тепер виглядає:"мінус 14 см.в талії".

Як повідомляла Politeka, Новий сезон "Танців з зірками", стали відомі імена учасників:"Ну все, точно буду дивитися".

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