Известный украинский актер Константин Войтенко сделал дерзкий выпад в адрес участников шоу "Танці з зірками" и рассказал, кого видит конкурентом на проекте.

Как передает Politeka.net, Константин Войтенко является известным украинским актером театра и кино. Он стал участником популярного шоу "Танці з зірками", где успешно продвигается к финалу.

Так, на этот раз Константин Войтенко дал интервью изданию "Униан", где рассказал о своём участии на шоу "Танці з зірками". Как известно, актер успешно выступает на паркете вместе со своей напарницей Роксоляной Маланчук. Он рассказал, кто является его конкурентом на проекте.

"Время на подготовку – мой главный конкурент на "Танцах". Среди участников не вижу конкуренции, поскольку есть много девочек - звезд, которые классно танцуют. Но я могу лучше! Если у меня будут время и силы, смогу показать самый лучший результат. Если нет, то на паркете покажется мой конкурент – время.", — рассказал актер.

Напомним, жена Константина Войтенко Валентина хотела взять участие в шоу, где будет выступать и ее супруг, но вышло так, что Валентину в "Танцы со звездами" не взяли. Именно из-за этого и начались проблемы.

О своих конфликтах и непростой ситуации сам Войтенко рассказал во время второго эфира танцевального шоу. Он подметил, что теперь в их семье непростые времена.

"Это забило гвоздь в наши отношения. Мы даже с женой обратились к психологу после этого" - высказался Константин.

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