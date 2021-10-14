Жена украинского актера Константина Войтенко, который участвует в проекте «Танці з зірками», откровенно заговорила про честность в выражении собственных чувств.

Как передает Politeka.net, актриса Валентина Войтенко недавно попала в скандал, связанный с шоу «Танці з зірками», где участвует ее муж. Женщина заявила, что сценаристы шоу лгут и пытаются впутать ее в свои придуманные истории. Многие звезды поддержали девушку.

В новом видео, которое Валентина назвала «Мысли вслух», она заговорила про то что люди не всегда честны с окружающим миром. На видео артистка предстала без макияжа, показав себя без прикрас.

«Каким бы был наш мир, если бы люди говорили правду о своих чувствах и мыслях? Этот выпуск про искренность. Поехали!», - подписала видео девушка.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Мир был бы лучше однозначно. Но в моем случае искренность была подавлена обществом», «Я за твою идею , я за правду», «Точно были бы более здоровыми», «Так ждала нового выпуска», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Войтенко разоткровенничалась об обмане на танцевальном шоу: "Лгут...".

Как сообщала Politeka, из-за участия в популярном шоу семья актера Войтенко трещит по швам: "Больно".

Также Politeka писала, что Константин Войтенко после скандала с женой появился в компании звезды «Сватов»: «Слишком свободолюбивы».