Жена украинского актера Константина Войтенко, который участвует в проекте «Танці з зірками», откровенно заговорила про честность в выражении собственных чувств.
Как передает Politeka.net, актриса Валентина Войтенко недавно попала в скандал, связанный с шоу «Танці з зірками», где участвует ее муж. Женщина заявила, что сценаристы шоу лгут и пытаются впутать ее в свои придуманные истории. Многие звезды поддержали девушку.
В новом видео, которое Валентина назвала «Мысли вслух», она заговорила про то что люди не всегда честны с окружающим миром. На видео артистка предстала без макияжа, показав себя без прикрас.
«Каким бы был наш мир, если бы люди говорили правду о своих чувствах и мыслях? Этот выпуск про искренность. Поехали!», - подписала видео девушка.
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В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Мир был бы лучше однозначно. Но в моем случае искренность была подавлена обществом», «Я за твою идею , я за правду», «Точно были бы более здоровыми», «Так ждала нового выпуска», - пишут пользователи сети.
Напомним, что жена Войтенко разоткровенничалась об обмане на танцевальном шоу: "Лгут...".
Как сообщала Politeka, из-за участия в популярном шоу семья актера Войтенко трещит по швам: "Больно".
Также Politeka писала, что Константин Войтенко после скандала с женой появился в компании звезды «Сватов»: «Слишком свободолюбивы».