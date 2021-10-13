Український актор Костянтин Войтенко, який є фаворитом на проекті "Танці з зірками", несподівано з'явився в компанії зірки "Сватів", української актриси Анни Кошмал.
Як передає Politeka.net, нещодавно навколо "Танців з зірками" вибухнув гучний скандал. Дружина Войтенко, актриса Валентина Войтенко звинуватила творців шоу в тому, що вони брешуть про її стосунки з чоловіком і намагаються втягнути її в цей обман. Жінка написала гнівний пост, в якому розповіла всю правду.
Тим часом, Войтенко продовжує брати участь у шоу, а також бере участь в інших проектах. На свіжому фото, яке опублікувала Анна Кошмал в Instagram, вони з Войтенко брали участь у передачі "Хто зверху?".
"Ми з @kostiantynvoitenko занадто волелюбні, щоб носити наручники", - підписала Анна фото.
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У коментарях зіркам залишили масу відгуків.
"Коли вийде випуск? Дуже чекаю", «прекрасні, вже чекаю випуск на ютьюбі", "Аннуся, шалено сильно люблю тебе. Ти найкраща", "прекрасні", "Краща пара! Чекаємо з нетерпінням! Удачі вам!", "Мої фаворити! Аня, як давно Ви знайомі?",- пишуть люди.
Нагадаємо, що дружина Войтенко розповіла про обман на "Танцях з зірками": "продюсери і мій чоловік брешуть...".
Як повідомляла Politeka, шлюб Костянтина Войтенка тріщить по швах через танцювальне шоу: "боляче".
Також Politeka писала, що в учасників "Танців з зірками" з'явилася серйозна конкурентка.