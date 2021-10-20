Отгремел пятый выпуск второго сезона шоу "Маскарад" с участием Ирины Билык, Владимира Дантеса, Маши Ефросининой и других звезд украинской эстрады.

В этом выпуске перед звездными охотниками и телезрителями выступили пять персонажей, включая Инопланетянина, личность которого пока еще не удалось раскрыть. Именно он всячески намекал певице Ирине Билык из команды юмориста Игоря Ласточкина, что близко с ней знаком.

Соответствующим видео поделились на официальной страничке "Маскарада" в Инстаграм, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Инопланетянин сначала заигрывал с артисткой.

"Ирина, они меня тоже видят не волнуйтесь. Мы с вами с одной планеты, поэтому вы тоже ультра сек*и, ой!, - герой стрелял огромными глазками в сторону Билык. - Ирина, снимайте уже свой костюм человека!".

В конце концев Инопланетянин поднял Билык, чтобы закружить ее в танце, но что-то пошло не так и он просто рухнул перед ней на колени.

Пользователи гадают в комментариях, кто же может скрываться под этим чудным костюмом. Некоторые предположили, что за маской прячется один из ее бывших мужей - Дмитрий Дикусар или Дима Коляденко.

"Оля Полякова"; "Возможно Константин Войтенко?"; "Дикусар"; "Любимый персонаж, обожаю😍😍"; "Это Дорофеева"; "Дима Коляденко 🤗😁", - пишут в Сети.

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