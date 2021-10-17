Загадочный герой на шоу "Маскарад" Нептун заставил звездных охотниц Машу Ефросинину и Ирину Билык пуститься в пляс, запрыгнув на пилон.

Так, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео с новым персонажем Нептуном, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В окружении синеволосых русалок Нептун исполнил страстный танец на пилоне, поразив физической подготовкой. Артист, который прячется за этой маской, продемонстрировал элементы воздушной акробатики и заставил всех телезрительниц замереть перед экранами.

Во время выступления, Ирина Билык не сдержала эмоций: "Боже, я еще не видела такой красоты", а Маша Ефросинина начала подтанцовывать под музыку.

Пользователи гадают, кто может скрываться в костюме Нептуна в шоу "Маскарад". Чаще всего в комментариях упоминают хореографа из "Танців з зірками" Евгения Кота, также звучит имя его коллегки Дмитрия Дикусара.

"По-любому Кот"

"Дима Дикусар или Женя Кот"

"Есть догадки, возможно, это Алексей Суровцев"

"Это может быть Дэвид, муж Алены Веном"

"Суровцев широкий в плечах, фигура совсем не такая. Дикусар с 6 лет занимался спортивной гимнастикой и спортивными танцами, потом начал заниматься бальными. И за фигурой подобный - высокий и неширокий в плечах"

"Еще не видела мужчину на пилоне! Ого😮😮😮😮😮 класс. Лучше чем женщина. Мне больше нравится😍"

"Макс Леонов? Он с Сантой под эту песню танцевал"

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