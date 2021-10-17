Загадочный герой на шоу "Маскарад" Нептун заставил звездных охотниц Машу Ефросинину и Ирину Билык пуститься в пляс, запрыгнув на пилон.
Так, на официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежее видео с новым персонажем Нептуном, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
В окружении синеволосых русалок Нептун исполнил страстный танец на пилоне, поразив физической подготовкой. Артист, который прячется за этой маской, продемонстрировал элементы воздушной акробатики и заставил всех телезрительниц замереть перед экранами.
Во время выступления, Ирина Билык не сдержала эмоций: "Боже, я еще не видела такой красоты", а Маша Ефросинина начала подтанцовывать под музыку.
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Пользователи гадают, кто может скрываться в костюме Нептуна в шоу "Маскарад". Чаще всего в комментариях упоминают хореографа из "Танців з зірками" Евгения Кота, также звучит имя его коллегки Дмитрия Дикусара.
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"Это может быть Дэвид, муж Алены Веном"
"Суровцев широкий в плечах, фигура совсем не такая. Дикусар с 6 лет занимался спортивной гимнастикой и спортивными танцами, потом начал заниматься бальными. И за фигурой подобный - высокий и неширокий в плечах"
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