В новом эпизоде второго сезона шоу «Маскарад» украинцам показали, кто из знаменитостей скрывался в костюмах Бабайки и Мотанки, которые с самого начала привлекали к себе внимание.

Как пишет Politeka.net, в субботу, 16 сентября в эфир вышел новый выпуск популярного шоу «Маскарад», в котором зрителям и двум командам артистов нужно угадывать, кто из известных украинцев выступает в том или ином костюме.

В этот раз стало известно, кто скрывался в образах пушистого Бабайки и нарядной Мотанки.

Так, Бабайкой оказался певец Олег Фагот. Такой поворот удивил многих украинцев.

«Крутейший Олег», «Чтоооо???», «Ну мальчик который писал что это Потап ауууу», «Угадала», - писали люди в соцсетях.

А вот в костюме Мотанки выступала ведущая «Сніданку з 1+1. Вихідний» Валентина Хамайко.

Люди также бурно отреагировали на эту новость.

«Ого я в шоке», «Та блин думала что Матвиенко Тоня могла быть», «Немного подозрительно, ещё ни разу не ошиблись, угадывали всех», «У нее была фотка мотанки.Сьогодни что-то было легко», - отмечали в комментариях.

Напомним, новый фантастический герой шоу "Маскарад" перестал быть тайной.

Как сообщала Politeka, новый фантастический герой шоу "Маскарад" перестал быть тайной.

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