51-летняя украинская певица Ирина Билык рассказала о старшем сыне, Глебе Оверчуке, и его планах насчет родительства вместе любимой девушкой.
22-летний Глеб Оверчук несколько лет строит отношения с девушкой Алисой, сообщает Politeka.net. Пара даже помолвилась, но пока в официальный брак не вступает.
В новом интервью Кате Осадчей Ирина Билык рассказала, готовится ли она стать бабушкой.
" У меня сын - чайлдфри. Вместе со своей девушкой они пока что не мечтают о детях. Возможно, говорят, из Африки привезут себе ребенка, потому что, очень много детей без родителей, голодают им плохо", - рассказала певица, и продолжила, поставив сыну жесткое условие: "Я сказала, это ваша жизнь. Мне некогда с внуками сидеть, берите хоть из Африки, хоть откуда захотите. Я буду любить любого ребенка".
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Отметим, Ирина Билык - мама двоих сыновей - Глеба, и рожденного суррогатной матерью, Табриза.
Звезда призналась, что в прошлом году задумалась о дочери, и даже начала переговоры по этому поводу. А когда началась активная работа - артистка поняла, что у нее не будет хватать времени на еще одного ребенка, поэтому отказалась от этой идеи.
Напомним, что 51-летняя Билык призналась Осадчей относительно еще одного ребенка от суррогатной мамы
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