51-летняя украинская певица Ирина Билык рассказала Осадчей о своей жизни с сыном, Табризом, который в этом году пошел в подготовительный класс.

В 2015 году звезда стала мамой во второй раз, сообщает Politeka.net. Находясь в браке с режиссером Асланом Ахмадовым, оба решили завести ребенка и воспользовались услугами суррогатной матери. Так, на свет появился их сын, Табриз.

В этом году мальчик уже пошел в подготовительный класс, о чем напомнила всем Катя Осадчая в программе "Світське Життя".

Звезда рассказала, что планирует направит в школу, где учат не только предметам, но и "жизни" - как помыть посуду, постирать и так далее.

Также Катя Осадчая отметила, что у Ирины Билык двое сыновей, однако, возможно, та планировала родить и дочку с помощью суррогатной матери.

"У меня был такой план, в прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры. Так казалось, что я хочу, но когда пошли концерты, и маленького сына я уже оставляла с нянями, братиком... Я подумала, что это несправедливо - третий ребенок, он будет просто заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь, и просто свои последние годы я буду посвящать только своим зрителям", - заявила Ирина Билык.

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