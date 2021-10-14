Бывшая певица Ольга Горбачева, жена продюсера Верки Сердючки Юрия Никитина, объяснила, почему рассорилась с коллегой по цеху Ириной Билык.

Так, 40-летняя Горбачева, которая в этом году заявила о завершении своей сценической карьеры, рассказала "Зірковому шляху" подробности конфликта с Билык. Примечательно, что последняя тоже была женой Никитина (1990 - 1998 гг.). Несмотря на этот факт, женщины дружили до ссоры, Билык даже была на свадьбе своего бывшего с Горбачевой.

Конфликт между артистками произошел семь лет назад. Горбачева как ведущая музыкальной премии YUNA позволила себе шутить над Билык за ее спиной. Речь шла о многочисленных молодых мужчинах Ирины.

"Но ведь это правда. Я же не раскрыла украинцам страшную тайну", – оправдывалась Ольга.

Билык тогда не осталась в долгу и публично ответила подруге в соцсети Фейсбук, посоветовав ей для начала "собрать 15 концертных залов подряд, а потом блистать интеллектом".

"Я не поняла, почему, если можно мне позвонить и сказать:"Коза, что ты обо мне шутила? Мне неприятно". Это было бы приятнее, чем публичные обвинения", – признается сейчас Горбачева.

Напомним, что Никитин с женой поразили откровениями о семейной жизни: «Горбачева без Никитина – это…»

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