Украинская певица Ольга Горбачева и ее муж, продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин откровенно рассказали о проблемах в семейной жизни и перерывах в отношениях.

Как передает Politeka.net, пара дала откровенное интервью программе «Зірковий шлях».

Как известно, Никитин и Горбачева поженились в 2007 году, а уже в 2009 году оформила развод. Причиной стала измена продюсера. Как призналась Горбачева, в то время у нее даже были суицидальные мысли, но ей удалось справиться с ситуацией и найти опору в себе. Через два года пара вновь сошлась, а в 2016 году снова поженилась.

«Эксклюзив с Ольгой Горбачевой и Юрием Никитиным. Пара @gorbachovaolga и @yuriynikitin рассказала об изменах, кризисе в отношениях, ревности и решении больше никогда не расставаться», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали высказывать свое мнение о звездной паре.

«Пара, которая вызывает у меня антипатию. При всех одах своим отношениям они мне кажутся нездоровыми», «Горбачева без Никитина - это просто Горбачева», - пишут люди.

Напомним, что Ольга Горбачева в купальнике показала, как можно выглядеть в 40 лет.

Как сообщала Politeka, Ольга Горбачева очаровала фигурой в купальнике: "До безумия".

Также Politeka писала, что Ольга Горбачева заговорила о причинах ухода со сцены: "Семейный триллер".