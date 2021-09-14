Співачка Ольга Горбачова розповіла, через що вирішила закінчити сценічну кар'єру і піти зі сцени

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і телеведуча Ольга Горбачова, яка є дружиною продюсера Вєрки Сердючки Юрія Нікітіна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівними кадрами з нової фотосесії, а в підписі до них розповіла про свою кар'єру і її завершення.

На нових фотографіях Ольга відображена на прогулянці, вона демонструє незвичайні пози і яскравий образ. Як видно, перед камерою красуня з'явилася в короткій темно-синій сукні з квітковим візерунком на Подолі, поверх якого накинула довгий білий тренч. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і ідеальні ніжки співачки. Свій образ вона доповнила стильними білими черевиками і модною сумочкою.

У підписі до публікації Горбачова розповіла про свій відхід зі сцени: "Багато причин. Процес тривав кілька років, і спочатку здавалося, що внутрішні зміни пов'язані з тим, що в повторному шлюбі з Юрієм Нікітіним я все-таки взяла його прізвище. Але потім трапився цілий ряд неймовірних подій, які проявили справжню причину. Це справжній сімейний трилер, і я обов'язково розповім його на концертах прощального туру".

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