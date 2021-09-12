Українська співачка і телеведуча Ольга Горбачова, дружина продюсера Вєрки Сердючки Юрія Нікітіна, захопила стрункою фігурою

Як передає Politeka.net, екс-солістка групи" Арктика " похвалилася новими кадрами в купальнику на своїй сторінці в Instagram. 40-річна блондинка дійсно виглядала чудово. Більше 10 років тому артистка захопилася йогою і має чудові результати.

Після нових кадрів Горбачова отримала масу компліментів.

"Шикарна красуня Ольга«, » шикарна як завжди«," Оля, вау!!! Образ! Стан!🔥 ", "Яка краса.... купальник хороший....але фігура і тіло супер прекрасна», «фігурка-просто супер», "лялечка", - писали в коментарях.

Відзначимо, раніше Горбачова розповідала, що заняття йогою свого часу навіть допомогли врятувати їх з Юрієм Нікітіним шлюб. Подружжя разом ростить двох спільних дочок.

Нагадаємо, що Ольга Горбачова в мініатюрному купальнику здивувала фігурою після 40: "Утрете ніс...".

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