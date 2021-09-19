Українська співачка Ольга Горбачова показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ольга Горбачова є популярною ведучою і співачкою, а також дружиною продюсера Вєрки Сердючки Юрія Нікітіна. Красуня активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з українцями найцікавішим.

Цього разу Ольга показала себе на відпочинку. Красуня здалася в купальнику, а зверху накинула сорочку. Образ доповнила красуня стильним капелюшком. Дівчина опублікувала три знімки, хвалячись видами біля моря і літнього майданчика кафе. Як можна зрозуміти, Горбачова відпочивала на Кіпрі.

"Дорослий

Зрілий

Спокусливий

3 слова, які жінки забувають ставити в один логічний і стійкий нейронний зв'язок", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Яка у вас фігура", "повністю підтримую ваші слова", "Оля, ви виглядаєте приголомшливо", "Дівчина з ідеальною фігурою", "До божевілля красива дівчина".

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