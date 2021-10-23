Украинцы разгадали, кто из звезд шоу-бизнеса прячется за персонажем Робот на шоу "Маска".
Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник. Также с ними будет Андрей Данилко.
Так, на этот раз на странице шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое фото. Недавно представили персонажа Робот. Его костюм вышел самым дорогим за два сезона. Украинцы считают, что за этой маской стоит один из вариантов: Виталий Кличко, Позитив, Павел Зибров или Потап.
"Кто спрятался под маской Робота?
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Зрители считают, что по образу могут быть Виталий Кличко, Позитив, Павел Зибров или Потап.
Как думаете, кто угадал? Делитесь в комментариях. А уже сегодня в 21:00 на @kanalukraina мы увидим новый сезон грандиозного проекту @maskaukrainetv. будет ваааай ", - спросили украинцев на аккаунте.
Зрители оставили несколько комментариев, где среди знаменитостей, склоняются всё же ко второму варианту - Позитиву. Однако, также предпологают, что это может быть Потап или Павел Зибров.
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