Украинцы разгадали, кто из звезд шоу-бизнеса прячется за персонажем Робот на шоу "Маска".

Как передает Politeka.net, недавно стартовали съемки популярного проекта "Маска". Суть шоу в том, чтобы звездные детективы угадывали, кто скрывается за яркими образами. Ранее объявили, что новыми судьями-детективами стали: Дзидзьо, Оля Полякова, Настя Каменских и Олег Винник. Также с ними будет Андрей Данилко.

Так, на этот раз на странице шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое фото. Недавно представили персонажа Робот. Его костюм вышел самым дорогим за два сезона. Украинцы считают, что за этой маской стоит один из вариантов: Виталий Кличко, Позитив, Павел Зибров или Потап.

"Кто спрятался под маской Робота?

Зрители считают, что по образу могут быть Виталий Кличко, Позитив, Павел Зибров или Потап.

Как думаете, кто угадал? Делитесь в комментариях. А уже сегодня в 21:00 на @kanalukraina мы увидим новый сезон грандиозного проекту @maskaukrainetv. будет ваааай ", - спросили украинцев на аккаунте.

Зрители оставили несколько комментариев, где среди знаменитостей, склоняются всё же ко второму варианту - Позитиву. Однако, также предпологают, что это может быть Потап или Павел Зибров.

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