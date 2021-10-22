В сети показали забавное видео, на котором крупным планом видно лица звездных детективов второго сезона шоу "Маска", премьера которого состоится в субботу, 23 октября.

Как сообщает Politeka.net, на странице грандиозного шоу "Маска" в Instagram опубликовали забавное видео, в котором крупным планом показали самые необычайные реакции звездных детективов на персонажей. Похоже, по ту сторону, на сцене выходят звезды в масках, а детективы так бурно на них реагируют.

Одной из самых необычных реакций была у Оли Поляковой, у нее буквально отвисла челюсть от увиденного на сцене. Не остался равнодушным и более спокойный во всех эфирах первого сезона "Маски" Андрей Данилко, на его лице читается замешательство и острый интерес. Своими реакциями отличились также Настя Каменских и Дзидзьо, на их лицах тоже видно удивление и непонимание.

В подписи к публикации говорится: "Да-да, удивлений будет много! Это же самое загадочное шоу страны – МАСКА. Смотрите оригинальный формат на канале «Украина» завтра, 23 октября, в 21:00. Это будет невероятное и уникальное действо, которое поразит каждого! Ставьте + в комментариях, если будете смотреть премьеру второго сезона гипершоу МАСКА посмотрим сколько нас".

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео с любимыми звездами: "А Олега Анатольевича ничем, похоже, уже не удивить", "Жду с нетерпением и буду смотреть", "А Олег Винник уже ничему не удивляется", "Даже не знаю, есть ли такие, кто не ждут, это фантастическое шоу!", "Уже не могу дождаться, обязательно буду смотреть".

Напомним, Участникам шоу "Маска" грозят огромные штрафы, за что будут наказывать: "Попросили подписать контракт".

Как сообщала Politeka, Каменских в образе мафиози дала заглянуть за кулисы шоу "Маска": "Город засыпает…".

Также Politeka писала, что DZIDZIO на шоу "Маска" решил переплюнуть Полякову и Каменских: "Мужчина должен выглядеть как...".