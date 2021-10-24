Ведучий популярних шоу "Співають всі" та "Маска" Володимир Остапчук відправився на батьківщину та показав шанувальникам свої дитячі та юнацькі фото.

Як пише Politeka.net, 37-річний відомий український теле- та радіоведучий, актор Володимир Остапчук народився в Умані. Після університету ведучий приїхав до Києва та засвітився на телебаченні.

У своєму Instagram Остапчук часто показує шанувальникам, як пройшов його день, розповідає про роботу та повсякденне життя. Цього разу Остапчук відправився в рідне місто Умань та показав фанатам свої дитячі та юнацькі фото.

"Яка була божа дитина. Куди ти котишся? Володька, що з тобою сталося?", - жартує Остапчук.

До того ж, телеведучий показав фото із новорічного концерту в школі, як вів шкільну лінійку. Також Остапчук засвітив фото із поїздки у Францію на першому курсі університету.

Рaніше Politeka писала, що Остапчук після гучного розлучення і приїзду поліції розповів, чи бачиться він з дітьми: "Це великий біль".

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