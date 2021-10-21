"Дівчатка наскрізь бачать що ви за людина"

Ведучий популярних українських проектів, серед яких шоу "Маска" і " Співають всі!", Володимир Остапчук вирішив поділитися з чоловіками мудрістю на тему стосунків.

Як пише Politeka.net, шоумен опублікував новий пост на своїй стрниці в Instagram. У ньому Остапчук поділився порадами, які, за його словами, допоможуть чоловікам завоювати дівчину.

В першу чергу Остапчук закликав хлопців відмовитися від "понтів".

"Дівчатка наскрізь бачать що ви за людина, напевно шерстили соц мережі. Тому особисті знайомства, яхтинг з друзями і Кариби залиште для знайомства з її татом", - пояснив ведучий.

Він також порадив не грати з себе "крутого". У той же час, шоумен визнав, що на час побачення краще забути про «пацанський гумор» і жарти на сумнівну тематику.

Крім того, Володимир порекомендував чоловікам піклуватися про комфорт своєї супутниці і не придумувати для неї сюрпризи у вигляді екстремальних розваг.

"Сміливо. Вона не зробить наступний крок, ну хіба якщо нап'ється і напише сама. Але потім їй буде соромно і ніяково, так що - дійте першим", - додав ще один рада Остапчук.

Він також поцікавився у дівчат, які поради могли б додати вони. Більшість написала, що чоловік повинен бути турботливим і люблячим.

Варто відзначити, що сам Володимир минулого року одружився на Христині Гірняк, до якої пішов від своєї першої дружини.

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