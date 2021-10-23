Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як нарешті зустрічається з дітьми і проводить час разом з ними, незважаючи на ранній конфлікт з колишньою дружиною Оленою Войченко.
Як відомо, зі своєю першою дружиною Володимир Остапчук розлучився зі скандалом і без уваги публіки не обійшлося, оскільки між парою було багато конфліктних моментів. Олена в своїх інтерв'ю звинувачувала Володимира в численних зрадах, а також не бажала дотримуватися режиму зустрічей телеведучого з дітьми.
Зараз же Володимир перебуває у шлюбі з юристом Христиною Гірник, з якою не так давно відзначив першу річницю. При цьому Володимир не забуває про дітей і, по можливості, бачиться з ними. Причому кожен раз чоловік відповідально готується і звільняє робочий графік
До слова, Остапчук неодноразово скаржився, що колишня дружина не завжди дозволяє зустрітися з Емілією і Еваном. Після того, як цього разу Володимир поділився теплими фото з сином і дочкою, він висловився з приводу зустрічей:
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"Сподіваюся, скоро вже зможемо бачитися в нормальному режимі. Але повірте, для тата це великий біль!» - поділився емоціями Остапчук.
Раніше Володимир розповів-інша зустріч була знову зірвана з вини Войченка.
"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю. На жаль, за такі порушення змушений буду звертатися до суду, щоб захистити мої права", - написав Володимир.
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