Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як нарешті зустрічається з дітьми і проводить час разом з ними, незважаючи на ранній конфлікт з колишньою дружиною Оленою Войченко.

Як відомо, зі своєю першою дружиною Володимир Остапчук розлучився зі скандалом і без уваги публіки не обійшлося, оскільки між парою було багато конфліктних моментів. Олена в своїх інтерв'ю звинувачувала Володимира в численних зрадах, а також не бажала дотримуватися режиму зустрічей телеведучого з дітьми.

Зараз же Володимир перебуває у шлюбі з юристом Христиною Гірник, з якою не так давно відзначив першу річницю. При цьому Володимир не забуває про дітей і, по можливості, бачиться з ними. Причому кожен раз чоловік відповідально готується і звільняє робочий графік

До слова, Остапчук неодноразово скаржився, що колишня дружина не завжди дозволяє зустрітися з Емілією і Еваном. Після того, як цього разу Володимир поділився теплими фото з сином і дочкою, він висловився з приводу зустрічей:

"Сподіваюся, скоро вже зможемо бачитися в нормальному режимі. Але повірте, для тата це великий біль!» - поділився емоціями Остапчук.

Раніше Володимир розповів-інша зустріч була знову зірвана з вини Войченка.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю. На жаль, за такі порушення змушений буду звертатися до суду, щоб захистити мої права", - написав Володимир.

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