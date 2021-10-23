Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как наконец-то встречается с детьми и проводит время вместе с ними, несмотря на ранний конфликт с бывшей супругой Еленой Войченко.

Как известно, со своей первой супругой Владимир Остапчук расстался со скандалом и без внимания публики не обошлось, поскольку между парой было много конфликтных моментов. Елена в своих интервью обвиняла Владимира в многочисленных изменах, а также не желала придерживаться режима встреч телеведущего с детьми.

Сейчас же Владимир состоит в браке с юристом Кристиной Горняк, с которой не так давно отметил первую годовщину. При этом Владимир не забывает о детях и, по возможности, видится с ними. Причем каждый раз мужчина ответственно готовится и освобождает рабочий график

К слову, Остапчук неоднократно жаловался, что бывшая супруга не всегда позволяет встретиться с Эмилией и Эваном. После того, как в этот раз Владимир поделился теплыми фото с сыном и дочерью, он высказался по поводу встреч:

«Надеюсь, скоро уже сможем видеться в нормальном режиме. Но поверьте, для папы это большая боль!» - поделился эмоциями Остапчук.

Ранее Владимир рассказал - другая встреча была снова сорвана по вине Войченко.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения вынужден буду обращаться в суд, чтобы защитить мои права", - написал Владимир.

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