Дружина відомого телеведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Гірняк показала фото зі своїм чоловіком.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на даний момент не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною - юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Христина Гірник показує свій осінній образ, який складається з білої сорочки і золотого светра, на який надітий картатий піджак. Також вона поділилася фото зі своїм чоловіком - Володимиром Остапчуком в обнімку.

"Ми вчора були такі красиві, що не можу вам не показати!

Осінні ОСТАПЧУКИ в об'єктиві талановитого @maxgord", - підписала фото Христина Гірник.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Ви супер", "Ви завжди красиві, не тільки вчора", "Ви красива пара", "Крутий піджак".

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