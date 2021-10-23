Український телеведучий Володимир Остапчук, зірка шоу" Маска", показав, як розважається на вихідних, розсмішивши дружину Христину та українців.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним ведучим. Нещодавно зірка закінчив працювати над проектом "Співають всі", а скоро почнеться робота над другим сезоном шоу "Маска". Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Володимир був у джинсах і кофті. Остапчук покотився по траві з гори. У цей момент за кадром сміялася дружина Христина.

"Вова, 37 рочків

Ніколи не соромтеся бути дитиною, по-перше, це весело", - написав Володимир.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"А по друге", "Супер", "клас, згодна", "як все моє життя", "чим би дитя не тішилося, аби не плакало", "в Софіївку приїхала", "ми так робили в дитинстві)) але одного разу я мало не скотилася в річку".

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