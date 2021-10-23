Украинский телеведущий Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска", показал, как развлекается на выходных, рассмешив супругу Кристину и украинцев.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным ведущим. Недавно звезда закончил работать над проектом "Співають всі", а скоро начнется работа над вторым сезоном шоу "Маска". Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Владимир был в джинсах и кофте. Остапчук покатился по траве с горы. В этот момент за кадром смеялась жена Кристина.

"Вова, 37 годиков

Никогда не стесняйтесь быть ребёнком, во-первых, это весело", - написал Владимир.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"А во вторых", "Супер", "Класс, согласна", "Как вся моя жизнь", "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", "В Софиевку приехала", "Мы так делали в детстве)) Но однажды я чуть не скатилась в речку".

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