Украинский телеведущий Владимир Остапчук, звезда шоу "Маска", показал, как развлекается на выходных, рассмешив супругу Кристину и украинцев.
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным ведущим. Недавно звезда закончил работать над проектом "Співають всі", а скоро начнется работа над вторым сезоном шоу "Маска". Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Владимир был в джинсах и кофте. Остапчук покатился по траве с горы. В этот момент за кадром смеялась жена Кристина.
"Вова, 37 годиков
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Трагедия с юным украинцем на железной дороге, друг раскрыл детали: "Страдал тяжелой..."
Андре Тан решил не скрывать, что думает о гардеробе известного ведущего: "Вечно как бомж"
Накрашенная Лопес в компании Ким Кардашьян доказала, что выглядит не хуже: "Как девушки-соперницы"
Олег Винник после признания о болезни сообщил еще одну печальную новость: "Сейчас невозможно"
Никогда не стесняйтесь быть ребёнком, во-первых, это весело", - написал Владимир.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"А во вторых", "Супер", "Класс, согласна", "Как вся моя жизнь", "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", "В Софиевку приехала", "Мы так делали в детстве)) Но однажды я чуть не скатилась в речку".
Напомним, Остапчук после громкого развода и приезда полиции рассказал, видится ли он с детьми
А еще Politeka сообщала, что женатый ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как завоевать сердце девушки
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука засветила нежный поцелуй с мужем