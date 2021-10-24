Ведущий популярных шоу "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук отправился на родину и показал поклонникам свои детские и юношеские фото.

Как пишет Politeka.net, 37-летний известный украинский теле- и радиоведущий, актер Владимир Остапчук родился в Умани. После университета ведущий приехал в Киев и засветился на телевидении.

В своем Instagram Остапчук часто показывает поклонникам, как прошел его день, рассказывает о работе и повседневной жизни. На этот раз Остапчук отправился в родной город Умань и показал фанатам свои детские и юношеские фото.

"Какой был Божий ребенок. Куда ты катишься? Володька, что с тобой случилось?", - шутит Остапчук.

К тому же, телеведущий показал фото с новогоднего концерта в школе, как вел школьную линейку. Также Остапчук засветил фото из поездки во Францию на первом курсе университета.

Ранее Politeka писала, что Остапчук после громкого развода и приезда полиции рассказал, видится ли он с детьми: "Это большая боль".

Напомним, что женатый ведущий "Маски" Остапчук рассказал, как завоевать сердце девушки: "Если напьется...".

A еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Остапчука засветила нежный поцелуй с мужем: "Вы всегда...".