23 жовтня, на телеканалі Україна показали 2 сезон всесвітньовідомого шоу "Маска", де 7 талановитих учасників в яскравих костюмах заплутували зіркових суддів.

Як повідомляє Politeka.net, свої таланти в першому випуску показали семеро загадкових учасників, серед яких Котик, Жирафа, Баян, Фея, Робот, Порося, Кажан.

Після напруженого голосування шоу покинув найяскравіший персонаж — Баян.

На сцені гіпершоу учасник виконав пісню Алли Пугачової-Арлекіно. DZIDZIO посеред виступу навіть не втримався і вийшов на сцену, щоб детально розглянути учасника. Оля Полякова висловила свою версію, що це мама Вєрки Сердючки, адже під час відео з підказками Баян назвав Андрія Данилка "Михалич", а це можуть дозволити собі тільки найближчі друзі шоумена.

Однак сам Андрій Данилко спростував цю версію. Артист не побачив у виступі учасника свою колегу.

"Якби не жіночі ноги і вокал, був би впевнений, що під маскою ховається Михайло Поплавський", — зазначив зірковий детектив.

В кінці випуску в номінацію на виліт потрапили Баян і Кажан, і глядачі в залі вирішили зняти маску з Баяна. Під маскою переможеного учасника ховалася "мама" зіркового члена журі Вєрки Сердючки Інна Білокінь.

"Шок! Данилко не впізнав маму!", "Нічого собі, Я не знала, що вона таак класно співає", "не очікувала якщо чесно але це було круто", — писали в коментарях в мережі після розкриття маски.

Нагадаємо, що переможець "Маски" перевернув все з ніг на голову, українці такого не очікували.

Як повідомляла Politeka, детективів шоу "Маска" запідозрили в романі, глядачі обурюються.

Також Politeka писала, що підкорювач "вовчиць" Винник захопив сліпучою посмішкою, не залишивши українок байдужими.