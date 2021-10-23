Украинская певица Оля Полякова, которая несколько дней назад удивила номером на «Танціях з зірками»

Оля Полякова часто попадала в скандалы из-аз своего намерения давать как можно больше концертов даже во время карантина. Причем жалобы звезды на то, что ей якобы не хватает денег фанаты встретили довольно неоднозначно.

Прошлогодний перенесенный концерт из прошлого года на этот, который должен пройти в начале следующего месяца, пользователи Инстаграм также встретили неоднозначно. Тем не менее, звезда продолжает показывать разные видео, чтобы привлечь внимание.

В этот раз Полякова записала ролик в новом образе – маленькое ярко-розовое лаковое платье, пышная прическа и вечерний макияж превратили Полякову в типичную «королеву ночи». В видео Полякова обратилась к фанатам, чтобы они в этот раз точно пришли на концерт.

"Смотрите выступление до начала нового шоу!" - сказала Полякова.

Ранее Полякова решила посетить мероприятие и появилась в оригинальном образе. На допремьерном показе фильма «Де гроші?» звезда появилась в джинсовом костюме светло-голубого оттенка. Куртка с золотой бахромой сразу же привлекла внимание к себе.

Отличилась Ольга не только нарядом перед публикой. Артистка успела сделать несколько памятных фото с коллегами, в том числе и со Славой Деминым, который решил насмешить звезду своими песнями.