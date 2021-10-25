Певица Оля Полякова, одна из звездных детективов шоу "Маска", оконфузилась на проекте, а также честно призналась в своем "пороке".

37-летняя артистка опубликовала серию свежих "сториз" в Инстаграм со съемок "Маски", премьера которой состоялась 23 октября, передает Politeka.net. На кадрах Полякова предстала в роскошном образе в первом выпуске - золотистом топе и ассиметричном платье расцветки "леопард".

Съемки съемками, а обед по расписанию. Съев, видимо, свое, Полякова присмотрелась к угощению коллег. Сначала она позарилась на яблоко Андрея Данилко.

"Ты будешь это есть? Ты ж знаешь, что я вечно голодная", - спросила она у него, тут же схватив фрукт. Данилко жестом показал, что не против.

А вот у другого звездного детектива DZIDZIO (Михаила Хомы) Оля бесцеремонно взяла шоколадную конфету.

"Просто без комментариев... Блииин))) Я вечно жру", - подписала она кадры.

"Мне нравится есть, очень. Больше мне ничего не нравится", - комментирует забавный момент голос за кадром.

Примечательно, что при все своей любви к еде, Полякова не гнушается диетами. В частности, певица отказалась от молочного и мучного, зато увеличила количество тренировок.

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